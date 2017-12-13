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Gazzetta: Zamparini prepara la cessione di Nestorovski e la Fiorentina potrebbe farsi di nuovo avanti

Maurizio Zamparini prepara il terreno per la cessione di Ilija Nestorovski. Alla domanda sull’attaccante macedone, il presidente del Palermo ha infatti risposto: “Visto che l’ultima gara l’abbiamo vin...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 dicembre 2017 12:40
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Maurizio Zamparini prepara il terreno per la cessione di Ilija Nestorovski. Alla domanda sull’attaccante macedone, il presidente del Palermo ha infatti risposto: “Visto che l’ultima gara l’abbiamo vinta senza di lui qualche pensierino può anche venirci (ride, ndr)». Una battuta che sa tanto di provocazione, ma che apre qualche interrogativo. Magari la tentazione di fare cassa in un momento di difficoltà economica è tornata d’attualità. Zamparini ha resistito in estate (la Fiorentina insieme al Torino avevano sondato il terreno), forse ora potrebbe cambiare idea".

Fonte: La Gazzetta dello Sport

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