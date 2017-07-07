La Guardia di Finanza irrompe nella sede del Palermo e a casa di Zamparini, le ipotesi di reato...

Le Fiamme Gialle stanno acquisendo documenti e atti, si ipotizzano i reati di falso in bilancio, appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio

A cura di Redazione Labaroviola 07 luglio 2017 11:05

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