Zamparini: "Allegri e la Juventus contro il Var? Per forza, adesso certi favori non li avranno più"

La moviola in campo farà tornare la gente allo stadio. Certe cose in altri campionati non li vedi. C'era sudditanza psicologica" così Zamparini

Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, è intervenuto ai microfoni di forzapalermo.it, soffermandosi anche sull’introduzione del VAR nel massimo campionato italiano: “Direi che siamo agli inizi ed è molto molto bene che venga fatto, così come in altri sport. Il tennis ha praticamente eliminato tutte le storture degli arbitri; lo stesso nella pallacanestro, nel baseball, nel football americano. Il calcio arriva ultimo perché i potentati non vogliono un controllo che faccia sempre giustizia nelle decisioni.

E naturalmente siamo arrivati adesso perché, rispetto a una volta, la televisione consente alla gente di capire come vanno le cose. Un volta era molto peggio, quando non c’era la televisione che evidenziava gli errori arbitrali. Per cui adesso è naturale sentire un giocatore della Juventus interrogarsi sul Var. Per forza, è della Juventus. Chiedilo ad uno del Catanzaro (ride, ndr).

Allegri dice che così le partite dureranno delle ore? Non è vero niente, assolutamente. Certo che Allegri sarà dispiaciuto perché certi favori, che con la cosiddetta sudditanza psicologica facevano, adesso non ci saranno più. Finalmente. Il Var aiuterà a riportare allo stadio i tifosi, perché certe storture che abbiamo visto in Italia – non per il livello degli arbitri, ma per la sudditanza – in Inghilterra non si vedono”.

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