Tragedia Zamparini, trovato il figlio di 23 anni morto a Londra, circostanze misteriose

È morto in circostanze ancora da accertare, a Londra, Armando Zamparini, figlio ventitreenne dell’ex patron del Palermo calcio Maurizio Zamparini e della sua compagna Laura Giordani.

Il giovane —che viveva da qualche anno nella capitale inglese, si era laureato in area management e lavorava nel settore imprenditoriale mantenendo rapporti tra Italia-Cina e Uk — è stato trovato privo di vita in casa sua dalla governante di famiglia giovedì. In un primo momento sembrava che soffrisse di una patologia cardiaca pregressa ma poi la notizia è stata smentita. Si attende ora l’esito dell’autopsia per chiarire i contorni di una morte al momento inspiegabile. Eseguiti anche gli esami tossicologici. Sul caso sta indagando la polizia londinese . I genitori hanno raggiunto Londra.

Armando è l’ultimo nato a casa Zamparini, l’unico figlio del secondo matrimonio di Maurizio. Durante la gestione Zamparini, 80 anni, della squadra di calcio del Palermo capitava spesso che Armandino — così lo chiamavano in città — si fermasse in campo a giocare con i calciatori a fine allenamento. C’era la sera della promozione in serie A nel 2004, c’era nei numerosi ritiri a Bad Kleinkirchheim in Austria e in Val Venosta ed era considerato la mascotte dei rosa in ritiro.

L’attuale staff dirigenziale del Palermo calcio — che milita in serie C — ha immediatamente espresso cordoglio e vicinanza all’ex numero uno. Nella nota il presidente Dario Mirri «e tutta la famiglia del Palermo FC si stringono nel terribile dolore per la scomparsa prematura di Armando. Il ricordo di è e rimarrà vivido nei collaboratori del Palermo che lo hanno conosciuto e visto crescere durante il periodo della presidenza Zamparini in viale del Fante. Ai genitori e i familiari di Armando, le più sentite condoglianze». Cordoglio anche dal Brescia. «Il Brescia, nella figura del presidente Massimo Cellino, esprime le più sentite condoglianze a Maurizio Zamparini per la scomparsa dell’amato figlio Armando. Tutto il club si stringe attorno all’ex patron del Palermo per la grave perdita». Lo riporta il Corriere della Sera

