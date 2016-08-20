Zamparini attacca: "Facile fare come la Fiorentina che sul mercato prende i migliori, così puoi solo fallire"

Zamparini parla della Fiorentina: "Non sono loro il mio modello

A distanza di giorni, intanto, il patron friulano del Palermo Maurizio Zamparini torna a parlare e lo fa attraverso le colonne del ‘Corriere dello Sport’. “I miei modelli? Stimo società come Empoli e Chievo che spendono poco e arrivano davanti a noi. E’ facile operare come la Fiorentina… Va sul mercato e compra i migliori. Lo facevo anch’io, ma non superi il quinto posto, perdi quindici milioni l’anno e poi la società fallisce. Noi invece avremo un bilancio positivo per i prossimi cinque anni, l’ho fatto vedere a Cascio ed era molto contento del mio monte stipendi, 25 milioni. Gli americani capiscono e apprezzano."