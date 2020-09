Gasperini: “Ilicic non fa più parte della nostra rosa”. Ecco cosa é successo

Gian Piero Gasperini presenta la nuova stagione dell’Atalanta. Così l’allenatore ha parlato oggi in conferenza stampa verso l’inizio del campionato e non solo: “Sento tanti che fanno delle previsioni di scudetto, ma per noi non possono essere così. Non possiamo porci obiettivi come la lotta per lo scudetto, questi obiettivi sono nella fantasia giornalistica. Il campionato e la stagione ci impongono di migliorare, ovvero arrivare ad avere un organico più forte o migliorare le prestazioni.

Sono pochissime le squadre che possono partire con questi obiettivi, ma abbiamo l’impegno e l’onere di ripartire al meglio. Poi ci sono anche degli avversari, agguerriti. C’è chi vuole confermarsi, ma anche superarci. Noi dobbiamo comunque guardare in casa nostra, dobbiamo fare il meglio possibile

Abbiamo un piccolissimo gruppo e con questo stiamo iniziando, anche se le condizioni sono diverse. In linea di principio vogliamo fare una preparazione simile agli scorsi anni. Dobbiamo cercare di arrivare bene al termine della preparazione, per la prossima sosta delle nazionali. Il mercato si chiude il 5 ottobre, ma noi giochiamo prima.

“Ilicic? Aspettiamo prossimamente, al momento non fa parte del nostro organico”. Ecco cosa é successo al giocatore sloveno