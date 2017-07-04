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Pedullà: "Bernardeschi vuole andare via. Eysseric è gia della Fiorentina. Simeone viola solo se va via Kalinic"

Ilicic è un nuovo giocatore dell'Atalanta ma ha sbagliato, ormai nel calcio non conta più la parola data" così Alfredo Pedullà a Radio Bruno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 luglio 2017 14:39
Pedullà: "Bernardeschi vuole andare via. Eysseric è gia della Fiorentina. Simeone viola solo se va via Kalinic" -
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Queste le parole di Alfredo Pedullà su Radio Bruno:

"Ci sarà l'incontro tra Corvino e Bozzo e per me non ci saranno sorprese. Bernardeschi non resta e ha deciso di non rinnovare.

Ilicic ha sbagliato con la Sampdoria, ormai la parola data non conta più nulla. Ormai è dell'Atalanta. Simeone arriverà a Firenze solo la Fiorentina cede Kalinic, Preziosi non vede l'ora di venderlo.

Eysseric del Nizza è praticamente un giocatore della Fiorentina. Come successo con Bruno Gaspar è già tutto fatto da tempo"

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