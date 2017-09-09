Ilicic: ''Ho scelto l'Atalanta per l'Europa League, la Fiorentina non la fa. Alla Juve il gol più bello...''

Josip Ilicic ha parlato al canale You Tube della Serie A e, nell'argomento, è uscita fuori anche la Fiorentina: "Perché ho scelto l’Atalanta? Per l’Europa League, purtroppo quest’anno la Fiorentina no...

Josip Ilicic ha parlato al canale You Tube della Serie A e, nell'argomento, è uscita fuori anche la Fiorentina: "Perché ho scelto l’Atalanta? Per l’Europa League, purtroppo quest’anno la Fiorentina non disputerà le coppe europee. Conoscevo bene il mister ed alcuni giocatori, è una piazza importante, c’è un bel progetto con tanti giovani. Io sono fra i più vecchi, mi trovo bene qui i nerazzurro. Io mi sento ancora giovane, ma ho tanta esperienza in serie A e posso dare qualche consiglio. Qui all’Atalanta ci sono giocatori bravi che stanno crescendo bene. Mister Gasperini? Ci siamo incontrati a Palermo, mi è sempre piaciuto il suo modo di giocare. Il mio gol più bello? Una punizione contro la Juventus, ho parlato con Joaquin e gli ho chiesto di lasciarmi tirare perché ero sicuro che avrei segnato".