Gasperini, è rottura anche con Ilicic: “Improponibile, non lo farò giocare più in quelle condizioni”

Non sono giorni facili per Josip Ilicic, martedi nella partita contro il Real Madrid di Champions League, l’ex giocatore della Fiorentina, prima è stato escluso dai titolari, poi è stato sostituito dopo essere entrato. Oggi, nella conferenza di campionato alla vigilia della partita contro la Sampdoria, il tecnico Gasperini ha parlato di Ilicic, queste le sue parole raccolte da TMW:

“Ilicic deve star bene, difficile riproporlo così. Probabilmente non lo farò giocare più in quelle condizioni, speri sempre che un giocatore come lui possa darti un buon rendimento, invece dovrò vederlo molto bene in allenamento, deve riuscire ad allenarsi con buona condizione e completare gli allenamenti per poter rientrare in squadra e dare il suo contributo. Poi secondo me si parla un po’ troppo di lui, sembra che l’Atalanta dipenda soltanto da Josip. Lui è il giocatore che può darci un grosso contributo, ma la squadra sta andando avanti forte anche senza di lui, con dei giocatori che hanno una grande mentalità e con un grande attaccamento. Siamo in un momento molto importante. Le ultime due vittorie ci hanno messo in una buona posizione, abbiamo un buon vantaggio per quanto riguarda le zone europee. Ma questa è una squadra globalmente tosta. La sconfitta di mercoledì non è stata presa come una sconfitta dolorosa, ma come un motivo per ripartire”.

