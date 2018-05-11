La Fiorentina lo ha regalato all'Atalanta per 5 milioni. Adesso Ilicic lo vogliono Inter e Roma

Trentanove presenze, 15 gol e 9 assist. La stagione del rilancio di Josip Ilicic si può riassumere così, con numeri da giocatore importante sia in Serie A che in Europa. Trequartista, seconda o prima...

Trentanove presenze, 15 gol e 9 assist. La stagione del rilancio di Josip Ilicic si può riassumere così, con numeri da giocatore importante sia in Serie A che in Europa. Trequartista, seconda o prima punta, nell'Atalanta di Gian Piero Gasperini è lui l'uomo in più. Statistiche da protagonista per uno degli attori principali di quella che può essere in casa nerazzurra la seconda stagione consecutiva in Europa.

Talento mai in discussione, gli si è sempre contestata una scarsa attitudine difensiva e un rendimento spesso altalenante, ma le prestazioni positive e la sua capacità di saltare l'uomo lo hanno portato a un livello di gioco talmente alto da attirare le attenzioni di due big del campionato italiano come Inter e Roma.

Per il momento queste attenzioni sono da considerare dei semplici sondaggi effettuati, ma comunque è importante far notare come rispetto a un anno fa le squadre nei cui radar è comparso lo sloveno siano di un gradino superiore (in caratura e blasone). Dopo una stagione 2016-2017 da dimenticare, erano state Atalanta e Sampdoria a fare offerte alla Fiorentina per assicurarsi Ilicic.

Al fotofinish vinse l'Atalanta, che ora registra l'interesse di Inter e Roma per il proprio giocatore, sotto contratto fino al 2020. Sondaggi effettuati con l'entourage del numero 72, acquistato per 5.5 milioni di euro a inizio luglio 2017 e che ha visto il suo valore alzarsi decisamente. Così come il rendimento, più continuo e decisivo, al punto da portare Inter e Roma a iniziare a sondare il terreno per una possibile offerta all'Atalanta.

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