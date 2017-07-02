Ilicic, martedì le visite mediche con la Sampdoria: 4,5 milioni più bonus, triennale per lui
Il Secolo XIX lo sloveno afferma che Josip Ilicic è atteso a Genova martedì per svolgere le visite mediche di rito. Accordo con la Fiorentina sulla base di 4,5 milioni di euro più bonus. Per il trequa...
A cura di Redazione Labaroviola
02 luglio 2017 11:59
Il Secolo XIX lo sloveno afferma che Josip Ilicic è atteso a Genova martedì per svolgere le visite mediche di rito. Accordo con la Fiorentina sulla base di 4,5 milioni di euro più bonus. Per il trequartista pronto un triennale da poco più di un milione a stagione.