Labaro Viola

Ilicic, martedì le visite mediche con la Sampdoria: 4,5 milioni più bonus, triennale per lui

Il Secolo XIX lo sloveno afferma che Josip Ilicic è atteso a Genova martedì per svolgere le visite mediche di rito. Accordo con la Fiorentina sulla base di 4,5 milioni di euro più bonus. Per il trequa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 luglio 2017 11:59
Ilicic, martedì le visite mediche con la Sampdoria: 4,5 milioni più bonus, triennale per lui - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Calciomercato
Ilicic
Sampdoria
Condividi

Il Secolo XIX lo sloveno afferma che Josip Ilicic è atteso a Genova martedì per svolgere le visite mediche di rito. Accordo con la Fiorentina sulla base di 4,5 milioni di euro più bonus. Per il trequartista pronto un triennale da poco più di un milione a stagione.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok