Ilicic: "Poco continuo in passato? Magari sapessi il perché. Il mio miglior momento, sono giovane..."

L'ex viola Josip Ilicic ha parlato a Sky Sport dopo la bella prova contro il Borussia Dortmund: "Il miglior Ilicic della carriera? Io mi sento bene, sono soddisfatto e sto bene fisicamente. La squadra...

L'ex viola Josip Ilicic ha parlato a Sky Sport dopo la bella prova contro il Borussia Dortmund: "Il miglior Ilicic della carriera? Io mi sento bene, sono soddisfatto e sto bene fisicamente. La squadra sta facendo bene, dobbiamo continuare così. Che cosa mi è mancato per avere continuità? Magari lo avessi saputo. La carriera è questa, voglio continuare, sono ancora giovane e voglio fare bene".