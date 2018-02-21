Ilicic: “A Firenze quattro anni fantastici, poi il club ha deciso di cambiare”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il fantasista dell’Atalanta, ex viola, Josip Ilicic, ha parlato anche del suo addio alla Fiorentina:Il club ha scelto di cambiare, tanti se ne sono andati e bi...

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il fantasista dell’Atalanta, ex viola, Josip Ilicic, ha parlato anche del suo addio alla Fiorentina:

Il club ha scelto di cambiare, tanti se ne sono andati e bisognava trovare altre soluzioni. Ho passato quattro anni fantastici, abbiamo fatto tante cose buone insieme. Ora sono qui e sono felice: c’è armonia e non lo dico per dire. Sa, sono i discorsi che fanno tutti, ma sono sincero: difficile trovare in Italia e forse anche fuori un altro ambiente così. Mi ha sorpreso.