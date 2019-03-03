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Ilicic: "Partita difficile e lo sappiamo, dipende tutto da..."

Queste le parole a Sky di Josip Ilicic: "Secondo me abbiamo fatto bene a Torino, ma oggi c'è un'altra partita difficile per noi e lo sappiamo. Li abbiamo affrontati pochi giorni fa. Speriamo di fare r...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 marzo 2019 17:40
Ilicic: "Partita difficile e lo sappiamo, dipende tutto da..." -
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Queste le parole a Sky di Josip Ilicic: "Secondo me abbiamo fatto bene a Torino, ma oggi c'è un'altra partita difficile per noi e lo sappiamo. Li abbiamo affrontati pochi giorni fa. Speriamo di fare risultato con la spinta dei tifosi. Dipende tutto da noi, siamo una squadra forte

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