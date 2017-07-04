Di Marzio: "Ilicic sbarcato a Bergamo, 5 milioni alla Fiorentina. Simeone e Politano aspettano solo che i Viola si facciano avanti"

Sempre nel corso della trasmissione Calciomercato, Gianluca Di Marzio ha fornito alcune nuove indiscrezioni su chi e quando avverranno gli acquisti della Fiorentina. Queste le ultime notizie: "Il merc...

Sempre nel corso della trasmissione Calciomercato, Gianluca Di Marzio ha fornito alcune nuove indiscrezioni su chi e quando avverranno gli acquisti della Fiorentina. Queste le ultime notizie: "Il mercato in entrata dei Viola spiccherà il volo dopo le cessioni: Simeone è il nome più caldo per l'attacco, mentre per l'esterno sempre Politano in pole position. Si tratta di giocatori già con le valigie in mano, i quali aspettano solo che la Fiorentina si faccia avanti in modo concreto per concludere le trattative. Ilicic ha sostenuto in giornata le visite mediche con l'Atalanta, il club orobico verserà 5 milioni di euro nelle casse dei Viola."