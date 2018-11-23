Ilicic: "Alla Fiorentina ho imparato i movimenti del futsal. Io discontinuo? Rispondo che..."

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Josip Ilicic ha parlato della sua più grande passione:"Sono un po' particolare, lo so anche io, ma questo sono io, sono nato così e non voglio cambiarmi. Il Futsal è...

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Josip Ilicic ha parlato della sua più grande passione:

"Sono un po' particolare, lo so anche io, ma questo sono io, sono nato così e non voglio cambiarmi. Il Futsal è la mia più grande passione, ho iniziato a giocare prima a Futsal, quando sto bene fisicamente vado a giocarci con i miei amici, si corre anche meno. Quel modo di giocare lo ritrovo nel calcio, il modo di smarcarmi, conta tanto. Ho capito questa cosa nella Fiorentina, avevamo un allenatore di Futsal e io non avevo problemi a capire ogni movimento".

C'è stato un momento nella sua carriera in cui ha addirittura pensato di cambiare sport: "Prima di venire a Palermo ho pensato di smettere con il calcio per giocare a Futsal, era un periodo un po' brutto dal punto di vista del calciatore, arrivavo da una retrocessione e dal fallimento della società e avevo deciso di smettere, ero già a casa. La gente mi chiede di scrivere un libro per raccontare questa cosa".

La critica più comune che viene mossa nei confronti di Ilicic è la mancanza di continuità: "Mi dà un po' fastidio sentir dire questa cosa, perchè se vai a vedere i miei numeri secondo me ho fatto tanto come centrocampista, alla fine contano solo i numeri".

L'impatto con Gasperini ha cambiato drasticamente il rendimento di Ilicic: "Mi ha cambiato nel modo di lavorare, sto molto meglio fisicamente. Mi ricordo quando stavo alla Fiorentina che giocare contro l'Atalanta era sempre dura, ma per tutti era così. Gli automatismi del nostro attacco? Con grandi giocatori come il Papu Gomez e Zapata è più facile, anche il sostegno da dietro è molto importante per noi. E' il lavoro del mister e di tutto lo staff, che prepariamo dall'inizio. Il goal sbagliato a porta vuota? L'ho presa malissimo con i tacchetti, è scivolata sotto il piede".

Ilicic conferma infine di non essere un giocatore molto 'social': "Una sola foto su instagram da luglio a ottobre? Io non mi occupo di queste cose, tanti mi chiedono perchè non uso troppo instagram, ma a me non interessa. Mi piace la moda e la seguo insieme a mia moglie".

Goal.com