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L'Atalanta perde e come al solito per Gasperini è colpa dell'arbitro: "Doveva essere espulso anche Lykogiannis"

Gasperini è sempre lo stesso: la colpa della sconfitta è dell'arbitro?

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 novembre 2019 17:10
L'Atalanta perde e come al solito per Gasperini è colpa dell'arbitro: "Doveva essere espulso anche Lykogiannis" - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Così Gasperini a Dazn al termine di Atalanta-Cagliari 0-2:

"Non ho voglia di commentare il rosso ad Ilicic, entrambi si sono strattonati, potevano andare fuori tutti e due, anzi Lykogiannis era pure già ammonito. Se vanno fuori tutti e due è un altro discorso, ma è stato espulso solo Ilicic ed è stato quello l'episodio che ha cambiato la partita”.

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