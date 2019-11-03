L'Atalanta perde e come al solito per Gasperini è colpa dell'arbitro: "Doveva essere espulso anche Lykogiannis"

Gasperini è sempre lo stesso: la colpa della sconfitta è dell'arbitro?

Così Gasperini a Dazn al termine di Atalanta-Cagliari 0-2:

"Non ho voglia di commentare il rosso ad Ilicic, entrambi si sono strattonati, potevano andare fuori tutti e due, anzi Lykogiannis era pure già ammonito. Se vanno fuori tutti e due è un altro discorso, ma è stato espulso solo Ilicic ed è stato quello l'episodio che ha cambiato la partita”.