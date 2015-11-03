Notizie Atalanta Cagliari Fiorentina

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Poche emozioni a Bergamo: l'Atalanta pareggia con il Cagliari e la Fiorentina può accorciare a -6

15 febbraio 2025 17:05

L'Atalanta perde e come al solito per Gasperini è colpa dell'arbitro: "Doveva essere espulso anche Lykogiannis"

03 novembre 2019 17:10

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