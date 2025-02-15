Poche emozioni a Bergamo: l'Atalanta pareggia con il Cagliari e la Fiorentina può accorciare a -6

L'Atalanta scende in campo al Gewiss Stadium, dove affronta il Cagliari di Nicola. Gara con poche emozioni, dove la Dea prova a trovare spazi nella difesa sarda e arrivare al gol del vantaggio, ma sen...

L'Atalanta scende in campo al Gewiss Stadium, dove affronta il Cagliari di Nicola. Gara con poche emozioni, dove la Dea prova a trovare spazi nella difesa sarda e arrivare al gol del vantaggio, ma senza successo. La difesa del Cagliari ha contenuto brillantemente gli attacchi dell'Atalanta, provando a ripartire e mostrandosi, a tratti, insidiosa.

Nel secondo tempo qualche squillo in più, con un gol annullato a Brescianini a causa di una carica al portiere, generata dalla spizzata di Posch (61'). Gasperini mette in campo anche i giovani, inserendo Palestra e Vlahovic per cercare di cambiare il risultato: infatti l'occasione migliore per l'Atalanta ce l'ha proprio il secondo, che dopo un bel movimento, calcia di destro in area di rigore, trovando però la risposta di Caprile che para e la manda in calcio d'angolo (89'). Il match del Gewiss Stadium termina in pareggio, con ambedue le porte inviolate. Atalanta e Cagliari conquistano 1 punto, con la Dea che arriva a quota 51 punti, aggrappandosi al 3° posto alle spalle dell'Inter e del Napoli, a -4 dal 1° ma con una partita giocata in più.