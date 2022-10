Dopo anni di buio, Ilicic riparte dove tutto è iniziato: è un nuovo calciatore del Maribor

Josip Ilicic è un nuovo calciatore del Maribor: ufficiale il suo passaggio al club sloveno fino al 2025. Dopo anni di buio all’Atalanta per motivi personali, culminati con la risoluzione del contratto, il fantasista ex Fiorentina è ripartito dove tutto è iniziato: il Maribor. La squadra slovena, infatti, è la società in cui Ilicic è cresciuto prima di essere prelevato dal Palermo di Maurizio Zamparini. Dunque, un ritorno a casa per Ilciic dove, speriamo, che possa ritrovare la voglia e l’entusiasmo di illuminare i campi da calcio con le sue giocate.