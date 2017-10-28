Ilicic: "Alla Fiorentina in un solo anno ho fatto 15 gol ma a Firenze dicevano che ero discontinuo"
Josip Ilicic ha parlato all'Eco di Bergamo, queste le sue parole sulla Fiorentina:"Le prestazioni ci sono, mi manca qualche gol. Forse, finora, ho avuto occasioni troppo facili: mi serve qualche palla...
Josip Ilicic ha parlato all'Eco di Bergamo, queste le sue parole sulla Fiorentina:
"Le prestazioni ci sono, mi manca qualche gol. Forse, finora, ho avuto occasioni troppo facili: mi serve qualche palla più complicata. Io discontinuo? Non sono più giovane, ma voglio ottenere il massimo, altrimenti sarei andato in Cina. Ho sentito parlare di continuità, ma i numeri dicono altro: nel mio anno migliore ho segnato 15 reti, eppure a Firenze giravano questi discorsi. Se io ero il capocannonniere, cosa dovevano dire degli altri? Gioco bene se mi diverto"