Ilicic: "Alla Fiorentina in un solo anno ho fatto 15 gol ma a Firenze dicevano che ero discontinuo"

Josip Ilicic ha parlato all'Eco di Bergamo, queste le sue parole sulla Fiorentina:"Le prestazioni ci sono, mi manca qualche gol. Forse, finora, ho avuto occasioni troppo facili: mi serve qualche palla...

A cura di Redazione Labaroviola 28 ottobre 2017 17:32

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