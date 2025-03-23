Ilicic si confessa: "Era tanto tempo che non venivo a Firenze, sono emozionato, è un giorno speciale"

Anche Josip Ilicic è sceso in campo allo stadio Franchi per la partita festa in onore di Giuseppe Rossi. Le sue parole

Josip Ilicic, a Firenze per il Pepito Day, ha parlato dopo la partita ai microfoni di Dazn, queste le parole dell'ex giocatore della Fiorentina:

"Questo è un giorno davvero speciale per me, era da molto tempo che non tornavo a Firenze e devo dire che sono piuttosto emozionato. L’Atalanta sta rispettando pienamente le mie aspettative: è una società seria, capace di lavorare bene e di valorizzare i giocatori. Spero che quest’anno riescano a fare il grande salto e conquistare lo scudetto. Non riesco a immaginare Gasperini lontano dall’Atalanta, spero che non sia vero. Perdere una figura come lui sarebbe davvero un grande dispiacere."