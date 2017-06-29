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Di Marzio: l'agente di Ilicic ha incontrato a pranzo i dirigenti della Sampdoria

La Samp deve sostituire Bruno Fernandes ed il nome giusto è quello del trequartista della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 giugno 2017 17:27
Di Marzio: l'agente di Ilicic ha incontrato a pranzo i dirigenti della Sampdoria - Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Con Bruno Fernandes passato allo Sporting Lisbona, la Sampdoria è alla ricerca di un sostituto del centrocampista portoghese. Il nome giusto è quello di Josip Ilicic, con il quale si sta cercando un accordo definitivo, dopo quello trovato tra Sampdoria e Fiorentina. A pranzo è andato in scena un incontro tra l’agente del calciatore sloveno e la società blucerchiata per chiudere l’operazione. La Sampdoria, dunque, è vicina ad accogliere Ilicic.

Fonte: gianlucadimarzio.com

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