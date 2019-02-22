Ilicic: "Partita contro la Fiorentina? Gara come le altre, è rimasto solo Chiesa che all'epoca..."
Josip Ilicic ha parlato al Corriere della Sera, queste le sue parole sulla Fiorentina:«Per me è una gara come le altre anche perché, a parte Chiesa, che all’epoca era un ragazzino, non c’è più nessuno...
A cura di Redazione Labaroviola
22 febbraio 2019 10:44
Josip Ilicic ha parlato al Corriere della Sera, queste le sue parole sulla Fiorentina:
«Per me è una gara come le altre anche perché, a parte Chiesa, che all’epoca era un ragazzino, non c’è più nessuno. Per me sarà come giocare con il Bologna. Gli stimoli, poi, per una gara del genere, vengono da soli. Io ho già giocato due finali di Coppa Italia, con Palermo e Fiorentina. Un match unico per il contorno, lo stadio pieno. Per me è come una finale di Champions. Ma prima c’è il Toro, una squadra tosta e molto fisica».