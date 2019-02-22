Ilicic: "Partita contro la Fiorentina? Gara come le altre, è rimasto solo Chiesa che all'epoca..."

Josip Ilicic ha parlato al Corriere della Sera, queste le sue parole sulla Fiorentina:«Per me è una gara come le altre anche perché, a parte Chiesa, che all’epoca era un ragazzino, non c’è più nessuno...

A cura di Redazione Labaroviola 22 febbraio 2019 10:44

Condividi