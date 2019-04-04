Atalanta, Ilicic: "Abbiamo approcciato bene la partita, è ancora presto pensare alla Champions League…"

Alla fine del primo tempo tra Atalanta-Bologna è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Josip Ilicic dopo aver realizzato una splendida doppietta: "Abbiamo approcciato bene la partita come dovevamo fa...

Alla fine del primo tempo tra Atalanta-Bologna è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Josip Ilicic dopo aver realizzato una splendida doppietta: "Abbiamo approcciato bene la partita come dovevamo fare in altre che siamo andati sotto. Oggi siamo partiti decisi di potercela fare. È ancora presto per pensare alla qualificazione della Champions League, ci sono molte battaglie da affrontare.