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Atalanta, Ilicic: "Abbiamo approcciato bene la partita, è ancora presto pensare alla Champions League…"

Alla fine del primo tempo tra Atalanta-Bologna è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Josip Ilicic dopo aver realizzato una splendida doppietta: "Abbiamo approcciato bene la partita come dovevamo fa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 aprile 2019 22:23
Atalanta, Ilicic: "Abbiamo approcciato bene la partita, è ancora presto pensare alla Champions League…" -
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Alla fine del primo tempo tra Atalanta-Bologna è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Josip Ilicic dopo aver realizzato una splendida doppietta: "Abbiamo approcciato bene la partita come dovevamo fare in altre che siamo andati sotto. Oggi siamo partiti decisi di potercela fare. È ancora presto per pensare alla qualificazione della Champions League, ci sono molte battaglie da affrontare.

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