L’Atalanta va in paradiso: lo spettacolare 4-3 ai danni del Valencia in un Mestalla vuoto causa Coronavirus consegna ai ragazzi di Gasperini il passaggio ai quarti di finale di Champions League. Ilicic mattatore assoluto con un poker indimenticabile tra primo e secondo tempo, inutile la doppietta di Gameiro e la rete di Ferran Torres per i taronges.

Per l’ex viola il telecronista Fabio Caressa ha parlato persino di pallone d’oro

Corriere dello Sport