Vlahovic veste i panni del salvatore della patria ma Ilicic dal dischetto non perdona

In nove minuti Vlahovic veste i panni del salvatore della patria: prima sfrutta la sponda di testa di Caceres e riapre la gara, poi l’ottimo lavoro di Kouame in ripartenza lo mette a tu per tucano Gollini. Impossibile fallire e quindicesima rete in campionato. Non basta però. La rimonta si spezza così come la speranza di avanzare di un altro passo verso la salvezza matematica. Il motivo? Ilicic appunto. L’ex viola conquista un rigore per tocco di mano di Quarta su una su intuizione in area e poi batte Dragowski. Lo riporta Repubblica.

