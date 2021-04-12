Fiorentina: Vlahovic e Dragowski da blindare. Ieri sera protagonisti contro l'Atalanta

Molti club si stanno muovendo per averli. Il loro contratto scade nel 2023. Le trattative ufficiali per il rinnovo non sono ancora partite

TMW, riporta di un'altra gara persa contro una big dalla Fiorentina, in questa sua sempre più sofferta stagione. Due giocatori ieri sera si sono contraddistinti, il portiere Dragowski, che ha salvato la squadra da un passivo più altisonante, grazie a parate miracolose, e il giovane bomber Vlahovic, arrivato a quota 15 reti in campionato. Ieri due gol contro l'Atalanta.

Per nessuno dei due però, ancora non è partita alcuna trattativa ufficiale per il rinnovo. La scadenza per entrambi è nel 2023. Le società che apprezzano i giocatori non mancano. Per l'attaccante viola, crescono dopo ogni gol. Su di lui già ci sono i radar della Roma, del Milan e di alcuni club della Premier League. Sull'estremo difensore viola c'è il forte interesse del Borussia Dortmund. Riuscirà la Fiorentina a blindarli e inserirli nello scacchiere del futuro?

LA NAZIONE SCRIVE: "FIORENTINA IN CAMPO SOLO UN TEMPO. BONAVENTURA MARCA ZAPATA: UN MISTERO"

https://www.labaroviola.com/nazione-scrive-fiorentina/136437/