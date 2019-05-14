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Cecchi Gori: "La Fiorentina di oggi non è solo Chiesa. Servono campioni per vincere. Rispetto al 96'.."

Vittorio Cecchi Gori, ex presidente della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente Radio Sportiva in merito al momento attuale della squadra viola: "Nel '96 al tempo della finale d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 maggio 2019 21:07
Cecchi Gori: "La Fiorentina di oggi non è solo Chiesa. Servono campioni per vincere. Rispetto al 96'.." -
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Vittorio Cecchi Gori, ex presidente della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente Radio Sportiva in merito al momento attuale della squadra viola: "Nel '96 al tempo della finale di coppa Italia, noi avevamo Batistuta e l'Atalanta non aveva l'Ilicic di oggi: ecco che i campioni fanno la differenza, oggi come ieri. Non credo però che la Fiorentina di oggi non valga niente: ha Chiesa e altri buoni giocatori. C'è una grande piazza dietro di cui la squadra è simbolo. Non serve farsi trascinare dal momento negativo. Anche i presidenti, poi, contano: andrebbero allevati dei professionisti del fare calcio".

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