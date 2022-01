Gasperini racconta di Ilicic: “Situazione delicata, dobbiamo pensare alla persona e non al calciatore”

Gian Piero Gasperini si dice soddisfatto per la prova messa in campo contro la Lazio dalla sua Atalanta, nonostante le tantissime assenze, ma il discorso del tecnico dei bergamaschi non può che partire da Josip Ilicic: “Per me non è facile parlare di questa situazione personale. A Josip saremo sempre vicini, sono situazioni che vanno al di là del calcio e noi con lui abbiamo sempre avuto un rapporto solido. La nostra testa è una giungla, non è facile per gli psicologi, figurarsi per noi. Non si è mai impegnato tanto come quest’anno. Io l’ho avuto anche a Palermo e non l’ho mai visto così impegnato. Lo aspetteremo tutta la vita come persona, come calciatore è imprevedibile. I medici non sanno darci una risposta, non posso darla io. Ne parlo questa volta per non parlarne più, è una cosa delicata”. Lo riporta Sport Mediaset.

BABACAR PARLA DELLA FIORENTINA