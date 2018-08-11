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Gli auguri di pronta guarigione a Ilicic ricoverato in ospedale per un’infezione

Come riportato da La Gazzetta Dello Sport, l’ex attaccante della Fiorentina Josip Ilicic è ricoverato in ospedale per via di un’infezione al collo. Sotto cura di antibiotici, sarà dimesso domani. Il g...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 agosto 2018 13:27
Gli auguri di pronta guarigione a Ilicic ricoverato in ospedale per un’infezione -
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Ilicic
Josip Ilicic
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Come riportato da La Gazzetta Dello Sport, l’ex attaccante della Fiorentina Josip Ilicic è ricoverato in ospedale per via di un’infezione al collo. Sotto cura di antibiotici, sarà dimesso domani. Il giocatore ultimamente ha saltato gli impegni con l’Atalanta in Europa League.

Buona guarigione Josip!

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