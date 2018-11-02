Ilicic: "Se Corvino mi voleva mi poteva far restare alla Fiorentina. Sousa impedì una mia cessione..."

Josip Ilicic ha parlato al Corriere dello Sport, queste le sue parole: "Corvino se mi avesse voluto davvero mi poteva tenere alla Fiorentina. Fu Paulo Sousa ad impedire il mio trasferimento al Bologna...

A cura di Redazione Labaroviola 02 novembre 2018 19:07

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