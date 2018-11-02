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Ilicic: "Se Corvino mi voleva mi poteva far restare alla Fiorentina. Sousa impedì una mia cessione..."

Josip Ilicic ha parlato al Corriere dello Sport, queste le sue parole: "Corvino se mi avesse voluto davvero mi poteva tenere alla Fiorentina. Fu Paulo Sousa ad impedire il mio trasferimento al Bologna...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 novembre 2018 19:07
Ilicic: "Se Corvino mi voleva mi poteva far restare alla Fiorentina. Sousa impedì una mia cessione..." -
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Josip Ilicic ha parlato al Corriere dello Sport, queste le sue parole: "Corvino se mi avesse voluto davvero mi poteva tenere alla Fiorentina. Fu Paulo Sousa ad impedire il mio trasferimento al Bologna nel 2016, la società mi aveva venduto. Ci siamo scambiati qualche telefonata, so che è in Cina. Se vado lì, magari ci vedremo più spesso”.

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