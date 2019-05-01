L'Atalanta ha chiesto circa 50 milioni alla Roma per cedere Josip Ilicic
L’ex trequartista sloveno della viola Josip Ilicic, è stato valutato dall’Atalanta circa 50 milioni di euro. La valutazione è arrivata dopo una richiesta da parte della Roma che lo vorrebbe portare a...
A cura di Redazione Labaroviola
01 maggio 2019 16:08
L’ex trequartista sloveno della viola Josip Ilicic, è stato valutato dall’Atalanta circa 50 milioni di euro. La valutazione è arrivata dopo una richiesta da parte della Roma che lo vorrebbe portare a Trigoria nel mercato estivo.