Di Gennaro: "Ilicic? A Firenze una partita fantastica e tre anonime. Gasperini lo ha trasformato"

Antonio Di Gennaro ha parlato dell'ex viola Josip Ilicic a Tmw: "Gasperini? Io reputo l’Atalanta un modello, soprattutto con un allenatore che riesce a valorizzare e a far crescere tutti. Ilicic è un...

Antonio Di Gennaro ha parlato dell'ex viola Josip Ilicic a Tmw: "Gasperini? Io reputo l’Atalanta un modello, soprattutto con un allenatore che riesce a valorizzare e a far crescere tutti. Ilicic è un giocatore che a Firenze faceva delle partite fantastiche e poi 2-3 anonime, quest’anno invece lo vedo rincorrere tutti e giocare a tutto campo per il vero talento che è lui. Gasperini ha trasformato tutti. C’è Cristante che a questi livelli può avere le sue possibilità di giocarsi un posto in Nazionale".