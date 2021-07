Il tecnico dell’Atalanta, Giampiero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa dell’ex giocatore della Fiorentina, Josip Ilicic, prima dell’amichevole con il Pordenone.

Queste le sue parole: “Alla fine del campionato ha chiesto di andare via, ha voglia di fare delle nuove esperienze. Però ha fatto bene la preparazione, è la prima volta che lo vedo con qualche chilo in più. È indice di ottima salute, non ha saltato neanche un minuto di allenamento e non ha mai imprecato su niente, non era mai successo. Vuole trovare una squadra che possa farlo giocare. Io rispetto la sua richiesta di fine stagione. Lui si sta preparando per poter stare bene”.