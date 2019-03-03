Atalanta-Fiorentina, Ilicic al 13' minuto getta fuori la palla e piange per Astori…

Butta fuori il pallone e piange in campo l'atalantino ed ex viola, Josip Ilicic, quando il pubblico si alza in piedi per l'applauso in memoria di Davide Astori, al 13 'di Atalanta-Fiorentina. È stato...

Butta fuori il pallone e piange in campo l'atalantino ed ex viola, Josip Ilicic, quando il pubblico si alza in piedi per l'applauso in memoria di Davide Astori, al 13 'di Atalanta-Fiorentina. È stato un momento dedicato a commemorare il capitano viola scomparso a Udine il 4 marzo 2018 . La curva dell'Atalanta ha esposto uno striscione con la scritta "Davide sempre con noi" e i tifosi della Fiorentina hanno sventolato le bandiere viola formando una coreografia.

Fonte: la Repubblica