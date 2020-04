“Quando ero alla guida della Fiorentina – ha detto l’ex allenatore viola Cesare Prandelli a La Gazzetta dello Sport -, che era riuscita a salire a livelli importanti nel calcio italiano, dissi che eravamo diventati la seconda squadra per molti innamorati di calcio. Per qualità di gioco e anche per i valori che portavamo in giro per l’Italia. Questo vale oggi per l’Atalanta: la Dea ha scoperto di aver tantissimi nuovi amici”.

“Vorrei ricordarvi che – ha aggiunto – l’Atalanta ha comprato Ilicic dalla Fiorentina per circa sei milioni. E guadate il monte-stipendi della società nerazzurra: non è neppure da zona Europa. Invece anche quest’anno ha tutto per conquistare un posto in Champions”.