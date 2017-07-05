Ufficiale, Josip Ilicic è un calciatore dell'Atalanta, alla Fiorentina vanno 5,5 milioni di euro più bonus
Adesso è ufficiale, Josip Ilicic dice addio a Firenze e alla Fiorentina. Contratto di tre anni con opzione per il terzo anno
A cura di Redazione Labaroviola
05 luglio 2017 10:35
La Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Josip Ilicic (classe ’88) all’Atalanta Bergamasca Calcio. Il giocatore ha già svolto ieri le visite mediche con la sua nuova squadra e se ne va a Bergamo per una cifra di 5,5 milioni di euro più bonus. Firmato dallo sloveno un contratto triennale con opzione per il quarto anno.