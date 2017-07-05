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Ufficiale, Josip Ilicic è un calciatore dell'Atalanta, alla Fiorentina vanno 5,5 milioni di euro più bonus

Adesso è ufficiale, Josip Ilicic dice addio a Firenze e alla Fiorentina. Contratto di tre anni con opzione per il terzo anno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 luglio 2017 10:35
Ufficiale, Josip Ilicic è un calciatore dell'Atalanta, alla Fiorentina vanno 5,5 milioni di euro più bonus - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Josip Ilicic (classe ’88) all’Atalanta Bergamasca Calcio. Il giocatore ha già svolto ieri le visite mediche con la sua nuova squadra e se ne va a Bergamo per una cifra di 5,5 milioni di euro più bonus. Firmato dallo sloveno un contratto triennale con opzione per il quarto anno.

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