Ilicic: "Voglio vincere la coppa Italia. La preferisco alla qualificazione Champions. A Firenze..."

L’ex viola Josip Ilicic e in forza all'Atalanta a Sky Sport ha parlato del suo momento: "Quelle davanti a noi in classifica sono squadre forti che stanno bene, ma noi ci siamo guadagnati sul campo que...

L’ex viola Josip Ilicic e in forza all'Atalanta a Sky Sport ha parlato del suo momento: "Quelle davanti a noi in classifica sono squadre forti che stanno bene, ma noi ci siamo guadagnati sul campo questa bella posizione in classifica. Champions o Coppa Italia? Sceglierei la Coppa Italia perché è un trofeo che ho sfiorato ma che mi manca. Ho fatto due finali (Con Palermo e Fiorentina ndr) ed è bello giocare davanti a così tanta gente e vincere un trofeo. Voglio ripetere questa emozione e lo voglio fare in una società importante come l’Atalanta".