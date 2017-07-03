Pedullà: "Incomprensioni nella trattativa Ilicic-Samp, può saltare tutto a causa di Sneijder..."

Stando a quanto rivela l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, l'affare Ilicic-Sampdoria è estremamente in bilico a causa di Wesley Sneijder e il suo possibile approdo in blucerchiato. Lo sloveno avrebb...

Stando a quanto rivela l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, l'affare Ilicic-Sampdoria è estremamente in bilico a causa di Wesley Sneijder e il suo possibile approdo in blucerchiato. Lo sloveno avrebbe dovuto sostenere le visite mediche nelle prossime 24 ore, ma l'agente di quest'ultimo, leggendo dell'interesse del Doria nei confronti di Sneijder ha chiesto spiegazioni, visti anche i rinvii delle visite mediche. Solo a questo punto Giampaolo e la Sampdoria hanno deciso di lasciar perdere l'olandese, ma l'entourage di Ilicic si era ormai indispettito. È a questo punto che si è inserita l'Atalanta in modo molto deciso, col rischio che possano cambiare tutte le carte in tavola. La Fiorentina non è stata avvertita della vicenda e l'affare rischia di saltare...