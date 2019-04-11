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Qui Atalanta, Ilicic ieri non si è allenato per un fastidio al ginocchio. Out anche Toloi

Così il sito ufficiale dell’Atalanta ieri sul proprio sito, a margine dell’allenamento svolto da Gasperini a Zingonia:“I nerazzurri, dopo aver usufruito di due giorni di riposo, hanno ripreso questo p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 aprile 2019 10:49
Qui Atalanta, Ilicic ieri non si è allenato per un fastidio al ginocchio. Out anche Toloi -
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Ilicic
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Così il sito ufficiale dell’Atalanta ieri sul proprio sito, a margine dell’allenamento svolto da Gasperini a Zingonia:

“I nerazzurri, dopo aver usufruito di due giorni di riposo, hanno ripreso questo pomeriggio ad allenarsi sul campo numero cinque del centro Bortolotti di Zingonia.
Una lunga seduta d'allenamento per preparare la gara contro l'Empoli, in programma allo stadio di Bergamo lunedì alle 20,30.
Mister Gian Piero Gasperini ha dovuto rinunciare a Ilicic (fastidio ginocchio sinistro), Toloi e Varnier.
Domani allenamento a porte chiuse”.

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