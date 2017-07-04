Ilicic, visite mediche in corso a Bergamo. A sorpresa sarà un nuovo giocatore dell'Atalanta

Visite mediche in corso per Josip Ilicic, che a sorpresa ha preferito andare all'Atalanta invece che alla Sampdoria

Visite mediche in corso per Josip Ilicic, che a sorpresa ha preferito andare all'Atalanta invece che alla Sampdoria, club col quale c'era già un accordo economico sia con il giocatore che tra i club. Oggi è già tempo di visite mediche presso il Centro di Medicina dello Sport di Bergamo. Una volta superate le visite mediche ci sarà la firma sul contratto, poi Ilicic sarà il nuovo tassello dell'attacco di Gasperini. Pronto per l'Europa, pronto per ripartire.

Fonte gianlucadimarzio.com