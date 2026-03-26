26 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:37

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione demolisce Comuzzo: “Ormai un comprimario. Doveva superare più in fretta le difficoltà”

Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione demolisce Comuzzo: “Ormai un comprimario. Doveva superare più in fretta le difficoltà”

Redazione

26 Marzo · 10:10

Aggiornamento: 26 Marzo 2026 · 10:10

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Il Soldato viola aveva fatto vedere ben altro...

Pietro Comuzzo da 5 per La Nazione: “Ormai un comprimario. Ed è un aspetto che fa male. Perché il ‘Soldato’ viola aveva fatto vedere ben altro. Chiamato in causa, ha commesso qualche errore. E’ utile, ma doveva superare più in fretta le difficoltà”.

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