Nazione demolisce Comuzzo: “Ormai un comprimario. Doveva superare più in fretta le difficoltà”

Pietro Comuzzo da 5 per La Nazione: “Ormai un comprimario. Ed è un aspetto che fa male. Perché il ‘Soldato’ viola aveva fatto vedere ben altro. Chiamato in causa, ha commesso qualche errore. E’ utile, ma doveva superare più in fretta le difficoltà”.
26 Marzo · 10:10
Aggiornamento: 26 Marzo 2026 · 10:10
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Pietro Comuzzo da 5 per La Nazione: “Ormai un comprimario. Ed è un aspetto che fa male. Perché il ‘Soldato’ viola aveva fatto vedere ben altro. Chiamato in causa, ha commesso qualche errore. E’ utile, ma doveva superare più in fretta le difficoltà”.