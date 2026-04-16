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Gazzetta: “Comuzzo non è più un punto fermo, oggi chance per capire se dovrà guardarsi intorno”

Oggi Comuzzo sostituirà Dodò

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 aprile 2026 09:44
Gazzetta: “Comuzzo non è più un punto fermo, oggi chance per capire se dovrà guardarsi intorno” - Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Comuzzo
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In difesa invece toccherà a Pietro Comuzzo sostituire Dodò adattandosi a giocare a destra, dove la Fiorentina all’andata ha sofferto parecchio. Il centrale non è più un punto fermo della Viola da quando Ranieri si è ripreso il posto.

La Conference è un'occasione pure per lui, per capire se può essere un pilastro del futuro oppure se deve cominciare a guardarsi intorno. Stasera serve un miracolo per non dire addio alla Conference, ma Firenze vuole crederci. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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