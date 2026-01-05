5 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:59

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ripa: “Comuzzo è stato il migliore in campo insieme a Fagioli. Il modulo a quattro lo favorisce.”

Redazione

5 Gennaio · 17:56

Aggiornamento: 5 Gennaio 2026 · 17:56

Intervenuto a Lady Radio, Ripa commenta il momento viola e i singoli: promuove Comuzzo e Fagioli e chiede più qualità sugli esterni, soprattutto a destra.

Roberto Ripa, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, discutendo della situazione viola e di alcuni singoli, queste sono le sue parole: “Contro la Cremonese la Fiorentina ha fatto una partita fisica, di spirito di gruppo, di atteggiamento e mentalità giusta: ha reagito. Dopo il rigore non dato, la Cremonese non è uscita dall’area per 10 minuti. La riprova c’è stata al rientro delle squadre nel secondo tempo. Il pallino del gioco è sempre stato in mano della Fiorentina. Se non vincevi c’era da preoccuparsi”.

Sui singoli: “Comuzzo è stato il migliore in campo insieme a Fagioli. Il modulo a quattro lo favorisce. Baldanzi? A me non fa impazzire come scelta. Abbiamo bisogno di esterni e a destra siamo un po’ scoperti, ma mi aspetto qualcuno di gamba, che salta l’uomo e metta la palla in mezzo tipo Cancellieri”.

