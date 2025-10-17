Corriere dello Sport: “Pioli riflette sul modulo. Comuzzo pronto a tornare in campo al posto di Pongracic”

Tra poco più di quarantotto ore la Fiorentina sarà di scena a San Siro contro il Milan. Nella giornata di oggi, alle ore 14:30, parlerà Stefano Pioli per la consueta conferenza stampa di anti-vigilia al Viola Park. L’allenatore presenterà la sfida di campionato, concedendo magari qualche indicazione tattica ai giornalisti. Fosse solo sul modulo, per capire se darà continuità al 3-4-2-1 o se ripartirà dal classico 3-5-2. Per quel che riguarda gli undici titolari, spazio a De Gea dietro Comuzzo, presumibilmente sostituto di Pongracic non al top, poi Pablo Marí e capitan Luca Ranieri sul centro-sinistra.
Sulla fascia destra dovrebbe essere sempre confermato il brasiliano, con i cui procuratori la dirigenza viola sta cercando di riallacciare. A centrocampo è previsto l’impiego di Mandragora, favorito su Sohm, assieme a Nicolussi Caviglia. Che può fungere da vertice basso o da mediano d’impostazione a seconda dello schieramento. A sinistra Gosens. Sulla trequarti Fazzini, o nel caso di 3-5-2 mezzala sinistra, più Gudmundsson fresco di due grandi prestazioni con la nazionale islandese. Unica punta Piccoli, che con ogni probabilità subentrerà a Kean alle prese con l’infortunio alla caviglia da cui sta comunque cercando di recuperare in fretta. Lo scrive il Corriere dello Sport.
