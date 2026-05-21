Gazzetta rivela: “Fabregas vuole Comuzzo al Como. La Fiorentina chiede 20 milioni. Deciderà Paratici”

Commisso rifiutò 40 milioni dal Napoli per il difensore

Fabregas è alla ricerca di giocatori italiani spinto dalla necessità di mettere azzurri in rosa visto le regole UEFA. Non a caso negli ultimi giorni era tornato in auge l'interesse per Fabiano Parisi, scemato dopo il brutto infortunio che lo terrà lontano fuori dai campi almeno fino a novembre.

Un altro ruolo su cui il Como farà movimenti è quello di difensore centrale. I profili italiani adatti, soprattutto dal punto di vista del budget, sono Marcandalli del Genoa e Comuzzo della Fiorentina. Il primo, classe 2003, ha un valore di mercato che si aggira sui 12 milioni. Per il viola, di due anni più giovane, ne servirebbero almeno 20.

Il futuro di Pietro Comuzzo sarà sicuramente un tema che Fabio Paratici affronterà in conferenza stampa al termine della stagione. Il direttore sportivo della Fiorentina dovrà decidere il da farsi su un giocatore che a gennaio dello scorso anno veniva corteggiato da squadre come il Napoli, con De Laurentiis che aveva messo sul piatto ben 40 milioni. Rifiutati da Rocco Commisso in persona. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.