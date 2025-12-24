24 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:43

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ultimo posto Fiorentina. Nazione: “Gudmundsson? Vale 15 milioni. Dodò e Comuzzo? 30 milioni per due”

Firenze, Stadio Franchi, 05.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Ultimo posto Fiorentina. Nazione: “Gudmundsson? Vale 15 milioni. Dodò e Comuzzo? 30 milioni per due”

Redazione

24 Dicembre · 09:24

Aggiornamento: 24 Dicembre 2025 · 09:24

TAG:

ComuzzododoFiorentinaGudmundsson

Condividi:

di

Le quotazioni dei calciatori viola puntano al ribasso

L’ultimo posto, la paura della B e le possibili conseguenze sulla rivoluzione che sarà firmata da Paratici. Sì, le quotazioni dei calciatori viola puntano al ribasso a causa del campionato horror. Del resto le regole del mercato (qualsiasi mercato) sono chiare e a loro modo spietate, con oscillazioni che – inquadrando gli affari viola – vanno rilette con attenzione. I tempi – ancora visibili su transfermarkt.com – quando l’estate scorsa raccontavano di gioielli viola valutati a peso d’oro (fra arrivo di Pioli sulla panchina e sogno di una stagione da Champions), quei tempi sono lontani anni luce. E le quotazioni dei giocatori sono e vanno riviste assolutamente al ribasso.

Comuzzo, che per 30 milioni sarebbe potuto andare in Arabia? Oggi è un difensore che può portare (cash e subito) una dozzina di milioni. Non di più. Valutare la cessione di Gud? A parte gli exploit delle ultimi settimane, l’islandese al momento è valutabile 15 milioni. Magari divisi in due tranche. E comunque per strappare un sì di questo genere manager del giocatore e dirigenti viola dovranno essere bravi.

Che dire di Dodo: se la Fiorentina si aspetta un sì da 15 milioni dovrà trattare con decisione, visto che il brasiliano (cartellino alla mano) oggi può ricevere offerte intorno ai 12 milioni. Cinque milioni o poco più, potrebbero portarli – a testa – Ri-chardson e Kouadio, anche se per trattare una cifra del gene-re, la Fiorentina dovrà trovare estimatori particolari delle qualità dei due giocatori. Di sicuro se è la loro giovane età a tenere il prezzo vicino a una cifra tutto sommato accettabile, il calo di valutazione è da addebitare al fatto che in campo si sono visti con il contagocce.

Specie sotto la gestione Pioli. Infine Dzeko che radiomercato vorrebbe pronto a salutare Fi-renze. Per lui (cartellino da 3 milioni) la situazione sarebbe opposta. Quindi di rivalutazione. Ma solo per il fatto che la società viola lo ha messo sotto contratto a costo zero, all’inizio del mercato d’estate. Lo scrive La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio