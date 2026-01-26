26 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 20:42

Comuzzo: “Commisso è stato come un papà, starà a noi ricordarlo sul campo tramite le prestazioni”

26 Gennaio · 17:42

e parole di Pietro Comuzzo che ricorda Rocco Commisso a pochi minuti dall'inizio della messa in ricordo del Presidente della Fiorentina

A pochi minuti dall’inizio della messa in ricordo di Rocco Commisso, Pietro Comuzzo ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina.

Ecco le parole del difensore viola:

Oggi è un giorno molto delicato e molto toccante per tutti noi. Siamo qui a ricordare il nostro Presidente che ha dato tanto a tutti noi. Una persona che ci è sempre stato vicino dal punto di vista personale. Io l’ho sempre percepito come un papà, una persona che ci ha sempre fatto sentire protetti ed è quella la cosa più speciale. Dobbiamo ringraziarlo per tutto quello che ha fatto, sicuramente per il Viola Park che è uno dei centri sportivi più all’avanguardia, uno dei centri sportivi più belli d’Italia e del mondo. Oggi siamo qui per stringersi intorno alla sua famiglia, a sua moglie Catherine e ai suoi figli Giuseppe e Marisa per tutte le persone che gli vogliono bene. Starà a noi ricordarlo sul campo tramite le prestazioni e metterci qualcosa in più per lui

Sulla sua visione sui giovani:
Da quando è arrivato ha sempre spinto sui giovani, li ha sempre guardati con un occhio di riguardo. Da quando sono in Primavera ci è sempre stato vicino, ci veniva sempre a vedere tutte le partite. Vedere tanti giovani della Fiorentina che adesso possono crescere sicuramente è un orgoglio per lui e per tutta la Fiorentina

Su un ricordo personale:
Ho subito un lutto in famiglia abbastanza pesante e lui è stato il primo che mi è venuto vicino e mi ha abbracciato e si è preoccupato per me e questo è il ricordo più profondo che ho di lui

