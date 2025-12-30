Corriere Fiorentino svela: “La Fiorentina ha fatto piangere Comuzzo. Ora è incedibile”

Chi lo conosce racconta di averlo visto piangere e basterebbe questo per capire quanto sia stata complicata l’estate di Pietro Comuzzo. C’è dell’altro, però, e non è esattamente un dettaglio. A spingerlo alle lacrime infatti non è stato qualcuno dall’esterno. Dietro quelle giornate di crisi infatti, si nascondeva chi almeno in teoria avrebbe dovuto far di tutto per proteggerlo: la Fiorentina. O meglio. Chi, all’interno del club, aveva deciso di sacrificarlo sull’altare del mercato e dell’equilibrio di bilancio.

Prima il mercato dello scorso gennaio, quando l’area sportiva aveva di fatto accettato la proposta del Napoli (superiore ai 30 milioni) prima che fosse Rocco Commisso, dagli Stati Uniti, a bloccare la cessione. «Cos’è successo? — disse Pradè — dovete chiedere a chi si è opposto. Per me 30 milioni più bonus non erano proprio pochi…». Un modo per rivendicare quello che alla luce di quanto successo da lì in avanti (Comuzzo finì molto spesso in panchina nella seconda parte della stagione) somigliava parecchio ad un affare sfumato. Ad agosto invece a far saltare una cessione da 40 milioni complessivi all’Al-Hilal, è stato lo stesso calciatore. Nonostante il pressing di Simone Inzaghi (che lo ha chiamato più di una volta) e nonostante la pressione (e così torniamo al punto di partenza) esercitata dai suoi stessi dirigenti. «Ha vissuto momento difficili ma è forte e li supererà» commentò Pioli davanti alle prestazioni e agli errori horror di inizio stagione. Colpa (appunto) di una confusione mentale comprensibile, ma anche di diversi (e seri) problemi di salute molto probabilmente sottovalutati.

In quei momenti, è stata fondamentale la famiglia così come compagni come Gosens. Ora Pietro è tornato titolare, il club lo ha tolto dal mercato. «Assolutamente incedibile», questo infatti il messaggio che filtra dal Viola Park. E poi il cambio di modulo, il ritorno alla difesa a 4, la consapevolezza che non sia questo (a prescindere) il momento giusto per farlo andare. Comuzzo si è ripreso la Fiorentina e (finalmente) potrà vivere un mercato in pace. Lo riporta il Corriere Fiorentino.